"Она сошла с ума": Трамп распек обвинявшую республиканцев в связях с РФ Клинтон

Дональд Трамп / Getty images

Американский президент Дональд Трамп дал комментарий по поводу крайних высказываний своей соперницы на выборах-2016 и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд вашингтонских политиков в связях с РФ.

"Хиллари назвала [конгрессмена от штата Гавайи - Главред] Тулси Габбард "фавориткой России", а [бывшую кандидатку в президенты США от партии "зеленых" - Главред] Джилл Стайн "российским агентом". Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума! - написал Трамп на своей странице в сервисе Twitter.

Хиллари Клинтон / Reuters

Напомним, ранее Трамп угодил в публичный конфуз с переводом. Позднее он рассказал, как США договорилось с Турцией по Сирии с помощью "жестокой любви".