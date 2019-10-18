"Немного жестокой любви": Трамп рассказал, как США договорилось с Турцией по Сирии

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп утверждает, что договоренность с Турцией о пятисуточном прекращении огня в зоне военного конфликта в Сирии никак не могла воплотиться в жизнь без небольшой "жестокой любви".

Такое сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Этого соглашения никак не могло быть три дня назад. Нужно было немного "жестокой любви", чтобы его достигнуть. Все довольны. Горжусь всеми! [...]Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!", - написал он.

Напомним, ранее Дональд Трамп отправил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пригрозил разрушить экономику этой страны. Позднее журналисты сообщали, что Эрдоган выбросил это письмо в мусор.