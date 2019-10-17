СМИ узнали, что Эрдоган выбросил секретное письмо от Трампа: опубликован полный перевод

Реджеп Тайип Эрдоган "выбросил в урну" секретное письмо от Дональда Трампа, узнали журналисты / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в урну секретное письмо, полученное от американского лидера Дональда Трампа.

Глава США отправил письмо Эрдогану в среду, 9 октября, - за день до того, как армия Турции начала наступление в Сирии на территории курдов, сообщили источники Турецкой службы Би-би-си, пишет Русская служба Би-би-си.

Издание выяснило, что турецкий лидер "выбросил в урну" письмо после того, как прочел его.

Текст письма был конфиденциальным, однако просочился в СМИ, и позже его подлинность подтвердили в Белом доме.

Приводим Вашему вниманию полный перевод письма Трампа к Эрдогану:

"Уважаемый господин президент, давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу. Я уже немного показал вам это на примере пастора Брансона (США вводили санкции против Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона - Ред.).

Я много работал над тем, чтобы решить ваши проблемы. Давайте не будем подводить весь мир. Вы можете достичь отличной сделки. Генерал Мазлум (курдский генерал Мазлум Абди - Ред.) хотел бы вести с вами переговоры, и он готов пойти на компромиссы, которых в прошлом вы бы никогда не добились. Я конфиденциально прилагаю копию его письма мне, которое я только что получил.

Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню вам позже".

Напомним, турецкие войска начали наступление в Сирии 10 октября. США выступили против действий Турции на сирийской территории и ввели санкции против турецких властей.

Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция завершит военную операцию в Сирии, когда курды сложат оружие и уйдут с территории, на которой его государство планирует создать зону безопасности.