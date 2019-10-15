США ввели санкции против Турции из-за действий в Сирии

США ввели санкции против Турции / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции вследствие проведения Анкарой военной операции в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, санкционные меры учреждены с целью оказания давления на Турцию, которую вынуждают прекратить военные действия в Сирии.

"Три высокопоставленных чиновника Турции, министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа", – говорится в заявлении.

Санкции включают блокировку собственности "определенных лиц" и ограничение их въезда на территорию США.

Согласно указу президента, Минфин США и Госдеп смогут вводить ограничения в отношении частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций, которые "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

Как ранее сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию в Сирии против курдов после ситуации с атакой на базу спецназа США, в результате которой один человек погиб, семь получили ранения.

Напомним, военно-воздушные силы Турции 11 октября, по предварительным данным, по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что совместно с Конгрессом работает над введением санкций против Турции после масштабного обстрела турецкими войсками базы американского спецназа в Сирии.