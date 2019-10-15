  1. Главная
  3. Мир

США ввели санкции против Турции из-за действий в Сирии

15 октября 2019, 02:45

Ограничения введены в отношении турецких министерства энергетики, министерства обороны и трех высокопоставленных чиновников.

флаг США
США ввели санкции против Турции / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции вследствие проведения Анкарой военной операции в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, санкционные меры учреждены с целью оказания давления на Турцию, которую вынуждают прекратить военные действия в Сирии.

"Три высокопоставленных чиновника Турции, министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа", – говорится в заявлении.

Санкции включают блокировку собственности "определенных лиц" и ограничение их въезда на территорию США. 

Согласно указу президента, Минфин США и Госдеп смогут вводить ограничения в отношении частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций, которые "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

Как ранее сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию в Сирии против курдов после ситуации с атакой на базу спецназа США, в результате которой один человек погиб, семь получили ранения.

Напомним, военно-воздушные силы Турции 11 октября, по предварительным данным, по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что совместно с Конгрессом работает над введением санкций против Турции после масштабного обстрела турецкими войсками базы американского спецназа в Сирии.

санкции Турция Дональд Трамп новости США
Сейчас вы просматриваете новость «США ввели санкции против Турции из-за действий в Сирии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:29
Вкусная и развратная пища: топ-3 правила хорошего секса на кухне
03:00
Меломан-убийца: в кафе посетитель зарезал диджея за плохую музыку
02:45
США ввели санкции против Турции из-за действий в Сирии
02:31
Экс-посол в США рассказал, от чего спасли Зеленского стенограммы беседы с Трампом
02:13
Как лужа: в Сети появились фото обмелевшего водохранилища в Крыму
01:46
"Кадры апокалипсиса в укроселах": знаменитая астронавтка NASA Стефанишин-Пайпер посетила Украину Фото Видео
01:24
Солли затравили до смерти за голые соски: что известно о звезде K-pop Видео
01:18
"Лижет сапоги хозяина": "малахольную" Поклонскую задели слова преемницы Меркель о Крыме
01:14
В ООН взволнованы заселением Крыма русским населением
00:49
Защита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистью
00:27
Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ
00:01
Праздник 15 октября – день учителей, Комаровского и Баскова: что нельзя делать Видео
14 октября, понедельник
23:57
Пристайко высказал мнение о федерализации Украины по требованию России
23:39
Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов Видео
23:01
Социологи выяснили степень поддержки акций против капитуляции
22:36
"Майдан поставит на место": Вятрович обратился к Зеленскому из-за протестов
22:09
Опрос показал пошатнувшийся рейтинг Зеленского
22:08
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании
21:40
У Зеленского отреагировали на акции протеста Нет капитуляции
21:11
ЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу Видео
21:00
Великі Вуйки 2019: что было в 1 и 2 сериях Видео
20:45
Смотрящая вдаль 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:38
Портнов потребовал от генпрокурора ареста майдановцев и амнистии для Беркута
20:15
Лунный календарь на 15 октября: как не профукать деньги и каким сексом заняться
20:01
Курортную Кирилловку заполонили черные черви: жуткое видео Видео
19:40
"Пригожина нет": всплыли подробности о смерти повара Путина в Конго Видео
19:07
Apple планирует выпустить дешевый iPhone
18:58
Московский Спартак и одесский Черноморец сменили тренеров
18:28
ВВС уважил Украину, сделав Киеву подарок
18:11
В Раде потребовали отставки Гончарука из-за концерта группы Сокира Перуна
17:50
"Весна придет…": в РФ шаман сдвинул сроки изгнания Путина Видео
17:29
День защитника в Донецке: над городом пролетел украинский флаг
17:01
Как с Днем защитника поздравил Зеленский: появилось видео Фото Видео
16:05
Гончарук объяснил, зачем пошел на концерт-вечеринку националистов
16:00
Французская коса наоборот: как заплести модную вывернутую косу - фото, видео Фото Видео
15:18
В Киеве проходит масштабный марш националистов - фото, видеотрансляция Видео
14:52
"Путинский повар-палач ликвидирован гэбней": в Сети сообщили о смерти главаря ЧВК Вагнер Пригожина
14:37
Украина - Португалия: анонс, где смотреть, оценки букмекеров
13:33
"Фортнайт умер. Что произошло с Fortnite?": геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры Видео
13:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
12:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн Видео
12:41
Солистка Kazka завела фанатов откровенными фото в купальнике
12:39
"Политическая воля первых лиц государства и уголовное наказание могут остановить строительную вакханалию в историческом центре" – Виктор Лещинский
11:56
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было во 2 серии Видео
11:24
"Пишоу нахий, Киля":"урод рашистский" Азаров обвинил Порошенко и Турчинова в потере Крыма Видео
10:37
"Не должна умирать": скандально известный телеведущий высказался о Заворотнюк
09:58
Арахамия рассказал, когда передаст в СБУ данные о деньгах за акцию "Нет капитуляции"
09:52
Гороскоп на праздник Покрова: кому 14 октября готовиться к "атакам"
09:30
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
09:15
"Путин и тут успел": появились детали наглого убийства участника антикремлевского движения в Киеве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять