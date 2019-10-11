ВВС Турции разбомбили базу спецназа США в Сирии

Анкара утверждает, что не обстреливала американскую базу/ Фото: Newsweek

Военно-воздушные силы Турции 11 октября, по предварительным данным, по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа.

Как сообщает Newsweek, авиаудар по американским войскам произошел в районе Кобани рядом с холмом Мистенур.

Известно об одном погибшем американском солдате и семи раненных военнослужащих. По другой информации, среди раненых есть как американцы, так и французы.

Корреспондент издания Том О'Коннор сообщает, что "обстрел произошел по ошибке"

Курдские журналисты заявляют, что от турецкого обстрела пострадали три американца и француза.

/ Фото: Newsweek

/ Фото: Newsweek

Турция официально заявила, что не обстреливала американскую базу, а это сделали курды, которые "создают путаницу". Командование коалиции отрицает гибель американского солдата.

ВВС США подняты в воздух над северной частью Сирии, после обстрела военной базы в Кобани, в результате которого, по предварительным данным, получили ранения двое французских солдат.

"Турецкие военные были полностью осведомлены, вплоть до подробных координат, о расположении американских войск, и мы с ними координировали", - заявил американский генерал Марк Милли.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что обстрелы были настолько тяжелыми, что американские военнослужащие решили начать ответный огонь в целях самообороны, но прекратили огонь после прекращения обстрела.

Напомним, что в среду, 9 октября, агентство Bloomberg сообщило о вторжении турецких войск в Сирию.

Затем официальная Анкара подтвердила начало военной операции на территории Сирии. По словам президента Реджепа Тайип Эрдогана, турецкие войска работают совместно с Сирийской национальной армией.