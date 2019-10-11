В Киеве у посольства Турции избили протестующих в поддержку курдов

В Киеве возле посольства Турции 11 октября произошло нападение на участников акции против военной операции Турции в Сирии , которые утверждали, что выступают против геноцида курдов.

Очевидцы инцидента сообщили в соцсетях, что несколько сотрудников посольства бросались на активистов и рвали их плакаты.

Другие участники акции утверждали, что на них напали неизвестные, которые выходили прямо из здания посольства. Несколько активистов получили различные телесные повреждения, а одной девушке разбили лицо.

В посольстве Турции в Украине заявили, что протестующие развернули транспаранты, часть из которых содержала нецензурную лексику, а также преграждали сотрудникам доступ до их рабочих мест в здании.

"Из-за этой провокационной демонстрации состоялись короткие ссоры между демонстрантами и нашими гражданами, которые обращались в это время в Посольство. Посольство с грустью воспринимает эту ситуацию. Надеемся, что такие неприятные ситуации больше не повторятся", — говорится в комментарии посольства, пишет Политическая критика.

Напомним, что в среду, 9 октября, агентство Bloomberg сообщило о вторжении турецких войск в Сирию.

Затем официальная Анкара подтвердила начало военной операции на территории Сирии. По словам президента Реджепа Тайип Эрдогана, турецкие войска работают совместно с Сирийской национальной армией.