Зачем Эрдоган пошел войной на Сирию

Единственный шанс для курдов в Сирии - договориться с правительством в Дамаске с помощью России/ Reuters

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в своем Твиттере сообщил, что Турция начала военную операцию в Сирии.

Напомню, что впервые о планах Турции войти в Сирию стало известно еще год назад в конце декабря, когда Штаты впервые приняли решение вывести войска из Сирии. Тогда это решение было заблокировано, в том числе благодаря внутренней оппозиции в Белом доме и Конгрессе США (тогда многие набросились с критикой на Трампа за то, что он сдает союзников и т.д.). Плюс, Пентагон очень не хотел сворачивать в Сирии свои программы, которые были им выгодны и на которые выделялись деньги.

Читайте такжеОткрытое раздражение: почему Турция может наплевать на США и начать операцию в СирииСейчас ситуация повторилась. Повторилась по той причине, что несмотря на противодействие внутри американской администрации, это было неизбежно. Поскольку позиции США в Сирии крайне нестабильны, и главная проблема их присутствия в северо-восточной Сирии состояла в том, что у них не было видения и представления о том, зачем они вообще там находятся. По сути, у них не было понимания на стратегическом уровне, для чего все это было затеяно. Например, когда была война с "Исламским государством" в 2014-2017 годах, это можно было оправдать борьбой с международным терроризмом. После 2017 года, когда большая часть территорий ИГ была потеряна, а сама группировка разбита и ушла в глубокое, основания для военного присутствия США в Сирии стали менее понятны.

Власти США пытались объяснять его разными способами – боязнью возрождения ИГ в случае ухода войск, окончанием операции по зачистке, опрадывали свое присутствие сдерживанием Ирана. А в последнее время политика США становилась более маргинализированной – по факту, в каких-либо политических процессах вокруг Сирии они не участвовали и их присутствие отравляло отношения с Турцией и многими другими странами.

Читайте такжеОккупация Сирии, или Почему Эрдоган идет на войнуИ, насколько я понимаю, Эрдоган, который потратил этот год на свою тактику кнута и пряника – то они договариваются, то он опять угрожает – все-таки добился своего и дожал Трампа, чтобы тот отдал ему контроль на этой территории.

Так как фактически, Штаты оказались не готовыми взять на себя ответственность за территорию и за населяющих ее курдов, у которых были свои интересы. Курды вообще верили, что Америка поможет им построить там квазиавтономию, а США в принципе об этом не задумывались и просто использовали курдов как наемников.

Но по факту именно этот недостаток США как раз и использовал Эрдоган в свою пользу. И дальше, если турки займут всю турецко-сирийскую границу, то вывод американских войск станет еще более актуальным, так как им не останется что там делать.

Самый оптимистический сценарий для курдов – то, что их разгромят и они уйдут в подполье. Часть из них отведут свои силы в глубинку, и, возможно, вскоре Сирия примет их обратно.

Самый ужасный, если верить обещаниям Эрдогана - это этнические чистки и переселение сюда до двух миллионов арабов и беженцев, которые проживают сейчас в Турции. Так как тем самым он решает проблему беженцев. И мы понимаем, что переселение такого количества людей, где уже проживает такое количество курдов, должно повлечь за собой их выселение. И по сути, такие действия Эрдогана в таком случае могут граничить с военными преступлениями, подобно тем, которые Россия совершает в украинском Крыму.

Читайте такжеКак Россия хочет привязать Украину к конфликту в СирииВ любом случае, курдов ждет незавидная судьба. Единственный для них шанс – договорится с сирийским правительством в Дамаске через посредничество России, за что взамен им придется наступить на свои автономистские амбиции.

России это выгодно, так как это стабилизирует Восточную Сирию и вернет под контроль русских (а не только сирийцев) нефтяные месторождения, которые сейчас контролируют курды, и позволит выйти на договоренность с Турцией по разделу влияния в Северо-восточной Сирии.

При этом я не думаю, что в этом случае обострятся отношения США и РФ, так как Сирия – не нефтяная страна, их там не так мало, как например, в ОАЭ. Более того, Сирия не была экспортером нефти, а лишь покрывала внутренние потребности. Соответственно, США бодаться с Россией из-за "капель" нефти нет смысла.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда