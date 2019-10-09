Источник мира: Эрдоган подтвердил вторжение в Сирию

Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Официальная Анкара подтвердила начало военной операции на территории Сирии. По словам президента Реджепа Тайип Эрдогана, турецкие войска работают совместно с Сирийской национальной армией.

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию Источник мира против террористических организаций Рабочая партия Курдистана, Силы народной самообороны и террористической группировки Исламское государство", - написал в своем Twitter-аккаунте президент Турции.

При этом он указал, что целью военных является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики". Кроме того, турецкий президент отметил, что армия нацелена на установление мира и стабильности в регионе.

По данным CNN Turk, турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдских формирований СНС в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Стоит отметить, что это Турция проводит уже не первую военную операцию, ране были: Щит Евфрата и Оливковая ветвь. Тогда удалось создать буферную зону безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

Напомним, что в среду, 9 октября, агентство Bloomberg сообщило о вторжении турецких войск в Сирию.