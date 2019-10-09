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Турецкая армия вторглась в Сирию - Bloomberg

9 октября 2019, 13:37

Перед военными стоит задача отбросить курдские Отряды народной самообороны

Сирия
Сирия / twitter.com/WaelAlHussaini

Несмотря на все предостережения турецкая армия в среду, 9 августа, вторглась на территорию Сирии. Так, военные подразделения начали переходить границу и занимать позиции на северо-востоке страны.

По данным американского агентства Bloomberg, перед военными стоит задача отбросить курдские Отряды народной самообороны от границы.

Стоит отметить, что Сирийские демократические силы под руководством курдов ранее объявили, что намерены защищать "собственный народ". Их не смутил даже отказ США в поддержке. В агентстве отметили, что сложившаяся ситуация может временно отложить борьбу курдов с боевиками Исламского государства.

В то же время, американский сенатор Линдси Грэм в своем Twitter-аккаунте указал, что Турция не получила разрешение на ввод войск на сирийскую территорию.

"У вас не было зеленого света, чтобы войти в северную Сирию. В Конгрессе существует массовая двухпартийная оппозиция, которая для вас должна служить красной линией – ее нельзя пересекать", - говорится в сообщении сенатора.

Кроме того, он указал, что военная интервенция в Сирию разрушит то, что осталось "от хрупких отношений".

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики из-за новой военной интервенции Турции в Сирии.

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