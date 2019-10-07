"Разрушу и уничтожу": Трамп слетел с катушек и пригрозил Турции

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики. Причиной такого заявления стало решение турецкого президента Реджеп Тайип Эрдоган начать новую военную интервенцию в Сирии.

По словам американского лидера, он сделает все, чтобы обрушить экономику Турции, если та предпримут какие-либо "вне рамочные" действия.

"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, сочту за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я такое раньше делал)!" – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, президент США заявил, что Турция должна нести ответственность за боевиков ИГИЛ и их родственников. При этом он указал, что Америка уже сделала больше, чем кто-то либо мог ожидать,

"Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать, свою территорию", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп крайне серьезно опасается недавно начатой Демократической партией процедуры импичмента и не желает ее завершения.