СМИ рассказали, почему Трамп ошалел от перспективы импичмента

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп, нового свидетеля разговора которого с президентом Зеленским недавно "засветили" американские СМИ, крайне серьезно опасается недавно начатой Демократической партией процедуры импичмента и не желает ее завершения.

Глава Белого дома поделился своими опасениями по вышеуказанному поводу с влиятельными "республиканцами" в Конгрессе и заявил о том, что никак не хочется, чтобы импичмент поставил "темное пятно на его биографию", сообщает портал Axios.

"Эта все очень плохо скажется на биографии. Вы бы наверняка не хотели, чтобы это (импичмент - Главред) произошло в вашей карьере", − заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп признался, что его заставили позвонить украинскому коллеге. До этого президент США публично распек видного деятеля Республиканской партии Митта Ромни.