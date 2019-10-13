Эрдоган заверил о взаимопонимании с Путиным по Сирии

Эрдоган договорился с Путиным по действиям в Сирии / Jacobin

Лидер Турции Тайип Эрдоган утверждает, что находится в тесном контакте с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.

Как передает агентство Anadolu, турецкий лидер констатировал, то у Анкары и Москвы по данному вопросу восстановлено полное взаимопонимание.

По словам Эрдогана, Сочинское соглашение между Турцией и Россией по сирийскому Идлибу успешно выполняется.

"Если возникает вопрос, в течение суток можем переговорить и принять совместное решение относительно шагов, которые нужно предпринимать", — сказал он относительно переговоров с Путиным.

Эрдоган заверил, что никаких разногласий в вопросе ситуации в Сирии между Россией и Турцией нет.

Стало известно, что турецкие войска на северо-востоке Сирии убили девять мирных жителей, среди которых известная курдская женщина-политик Эврин Халаф.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека, убийство могло произойти на этнической почве.

"У нее был талант к дипломатии, она всегда принимала участие во встречах с американцами, французами, иностранными делегациями", — сказал генеральный секретарь партии Будущая Сирия Мутлу Чивироглу о Халаф.

Как ранее сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию в Сирии против курдов после ситуации с атакой на базу спецназа США, в результате которой один человек погиб, семь получили ранения.

Напомним, что в среду, 9 октября, агентство Bloomberg сообщило о вторжении турецких войск в Сирию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместно с Конгрессом работает над введением санкций против Турции после масштабного обстрела турецкими войсками базы американского спецназа в Сирии.