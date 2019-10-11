В Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в Сирии

Турция отрицает намеренную атаку базы со спецназом США / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию в Сирии против курдов после ситуации с атакой на базу спецназа США, в результате которой один человек погиб, семь получили ранения.

"С расстояния в 1 км к юго-западу от НП США был совершен обстрел из минометов. В ответ был открыт огонь для подавления позиций террористов. Ни о каком выстреле по НП США речи нет. Перед стрельбой были приняты все меры для того, чтобы не задеть НП США. После сообщений от американской стороны предупредительный огонь с нашей стороны был прекращен. Не может идти и речи о том, что мы попали по войскам коалиции", - сказано в официальном заявлении Министерства обороны Турции.

Пентагон начал расследование обстоятельств произошедшего обстрела американской базы в Сирии.

"Чиновник коалиции сказал мне после турецкой бомбардировки американской базы на холме Мистенур: "Они знают, что мы там, мы ясно обозначили им свою позицию. Там нет другой цели в этом районе. Они пытаются выгнать нас. Если Турция сможет заставить нас уйти, чтобы они могли осадить Кобани, все кончено", - пишет журналистка Жози Энсор о бомбардировке базы в Сирии.

Turkey stepped up its air and artillery strikes on Kurdish militia in northeast Syria, escalating an offensive that has drawn warnings of humanitarian catastrophe https://t.co/mzTz1EXhIEpic.twitter.com/YrsZKuRNgc — Reuters Top News (@Reuters) 11 октября 2019 г.

Высокопоставленные чиновники Пентагона подчеркнули, что Турции следует избегать действий, которые могут поставить под угрозу американские силы в Сирии, которых до вторжения насчитывалось около 1000 человек. Хотя американские войска не собирались стрелять по Турции, союзнику по НАТО, Пентагон отметил, что они имеют право защищать себя в случае необходимости.

"Турецкие военные полностью осведомлены - вплоть до точных координат сетки - о расположении американских войск. Все прекрасно понимают, что мы военные США. Мы сохраняем за собой право на самооборону", - цитирует Reuters председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Напомним, что в среду, 9 октября, агентство Bloomberg сообщило о вторжении турецких войск в Сирию.

Затем официальная Анкара подтвердила начало военной операции на территории Сирии. По словам президента Реджепа Тайип Эрдогана, турецкие войска работают совместно с Сирийской национальной армией.