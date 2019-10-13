Трамп пообещал учредить "мощные" санкции против Турции

Трамп готовит санкции против Турции вместе с демократами / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместно с Конгрессом работает над введением санкций против Турции после масштабного обстрела турецкими войсками базы американского спецназа в Сирии.

Трамп написал 13 октября в Twitter, работа ведется вместе с сенатором Линдси Грэмом и другими членами Конгресса.

По словам американского лидера, по данному вопросу совместно работают республиканцы и демократы. Он обещает Турции "мощные" санкции.

Уточняется, что Министерство финансов уже готово к принятию ограничительных мер, для учреждения которых, возможно, потребуется дополнить законодательство. Трамп отметил, что по поводу санкций существует "большой консенсус".