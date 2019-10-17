"Не будь дураком": Трамп пригрозил Эрдогану разрушить экономику Турции

Дональд Трамп призвал остановить вторжение Турции в Сирию/ Фото Reuters

16 октября глава Белого дома заявил, что написал письмо-предупреждение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Дональд Трамп отметил, что в послании он призывает остановить вторжение Турции в Сирию в рамках военной операции против курдских сил YPG, которые Анкара считает террористами.

В письме, которое опубликовало американское издание The New York Times, Трамп предлагает Эрдогану "хорошую сделку": президент Турции не будет "нести ответственность за убийство тысяч людей", а президент США – "за разрушение турецкой экономики". При этом Трамп угрожает, что может разрушить экономику Турции.

"История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Она будет смотреть на вас вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком!", - добавил Трамп.

Читайте такжеТрамп предал курдов - предаст и УкраинуНапомним, Турция ввела войска на территорию Сирии. США ввели санкции против турецких властей. Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция хочет очистить запад и восток Евфрата от террористических организаций, обеспечить безопасность своих границ и обеспечить возвращение сирийцев домой.

Стоит отметить, что Эрдоган начал военную операцию против YPG после того, как Дональд Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна завершит военную операцию на северо-востоке Сирии, когда курды сложат оружие в этом регионе.