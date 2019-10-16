"Случайно": в Турции объяснили "зраду" Эрдогана

Поклонская и Бальбек с Эрдоганом / facebook.com/Руслан Бальбек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "случайно" пожал руки так называемыми депутатами Госдумы РФ из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком. Такая ситуация сложилась из-за того, что Анкара не согласовала списки гостей.

"Сегодня у нас был очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", – рассказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко о встрече с послом Турции Ягмуром Ахметом Гульдером в комментарии Hromadske.

Представительница украинского внешнеполитического ведомства отметила, что необходимо быть аккуратнее с росСМИ и назвала эту ситуацию "очередной провокационной попыткой вбить клин между Украиной и Турцией".

В свою очередь, турецкий посол заверил, что Анкара неизменно поддерживает Украину в защите ее территориальной целостности и поддержанию суверенитета. Также дипломат указал на неизменную позицию Турции в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки аннексии Крыма.

Напомним, что так называемые депутаты Государственной думы Российской Федерацией от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек посетили Турцию. Российских коллаборантов лично принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.