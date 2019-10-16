Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган назвал условия завершения

Турция завершит военную операцию в Сирии при нескольких условиях, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна завершит военную операцию на северо-востоке Сирии, когда курды сложат оружие в этом регионе.

Военная операция в Сирии завершится, когда курды покинут территорию, на которой Турция хочет создать зону безопасности, приводит слова главы государства Reuters.

По словам турецкого лидера, пока не будут выполнены эти условия, никакая сила не заставит войска его страны остановить наступление.

"Операция закончится, когда появится зона безопасности, и Анкара не готова вести переговоры по этому вопросу", - заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция ввела войска на территорию Сирии и из-за этого США ввели санкции против турецких властей. Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция хочет очистить запад и восток Евфрата от террористических организаций, обеспечить безопасность своих границ и обеспечить возвращение сирийцев домой.