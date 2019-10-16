  1. Главная
  3. Мир

Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган назвал условия завершения

16 октября 2019, 15:00

Пока не будут выполнены условия Турции, никакая сила не заставит войска страны остановить наступление, утверждает президент.

Турция завершит военную операцию в Сирии при нескольких условиях, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган
Турция завершит военную операцию в Сирии при нескольких условиях, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна завершит военную операцию на северо-востоке Сирии, когда курды сложат оружие в этом регионе.

Военная операция в Сирии завершится, когда курды покинут территорию, на которой Турция хочет создать зону безопасности, приводит слова главы государства Reuters.

По словам турецкого лидера, пока не будут выполнены эти условия, никакая сила не заставит войска его страны остановить наступление.

"Операция закончится, когда появится зона безопасности, и Анкара не готова вести переговоры по этому вопросу", - заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция ввела войска на территорию Сирии и из-за этого США ввели санкции против турецких властей. Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция хочет очистить запад и восток Евфрата от террористических организаций, обеспечить безопасность своих границ и обеспечить возвращение сирийцев домой.

Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган
Сейчас вы просматриваете новость «Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган назвал условия завершения». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:52
"В Украине, как и в России": выяснен уровень толерантности к гомосексуализму
15:51
Украина не пойдет: нардеп сделал жесткое заявление по Донбассу Видео
15:36
Стало лучше: Анастасия Заворотнюк идет на поправку
15:32
"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР" Видео
15:19
"Вы что, националист?": в киевском ВУЗе разгорелся скандал
15:00
Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган назвал условия завершения Видео
15:00
Невротик пишется слитно: рецензия на фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" Видео
14:49
Плесень и ужасная мебель: украинцев возмутило состояние больницы
14:44
"Циклон со смешным названием": синоптик объявила, когда похолодает в Украине Видео
14:39
Отсекли 100 должностей в Верховном суде: нардепы приняли судебную реформу Зеленского
14:27
"Жесть": Михаил Кукуюк раскрыл карты после ухода с Танці з зірками Видео
14:17
"Сволочь порошенковская откупится от всех": прокуратура Панамы открыла дело на Портнова
14:04
"3 миллиарда": Криклий отказался останавливать поезда в Россию
13:33
В Одесском СИЗО загадочно погибли заключенные
13:30
"Дурак или министр?": Милованов снова разозлил украинцев
13:28
Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе Видео
13:20
Трамп предал курдов - предаст и Украину мнение
13:08
Кремль признался, как обалдел от требования распустить "ЛНР" и "ДНР" Видео
13:07
В США стартовали продажи IQOS
13:04
Национальный отбор на Евровидение 2020: дата проведения и новые правила Видео
13:02
Парадокси політичного дорослішання мнение
12:50
"Україна - це Європа": росСМИ похвалили сборную Украины
12:45
Горняки могут присоединиться к протестам предпринимателей
12:34
"Спасибо Вам, прокурор Рябошапка": в Панаме закрыли дело по офшорным сделкам Порошенко
12:19
"Развлеклись": на Одесчине подростки забили насмерть бездомного Видео
12:18
Всплыла правда о тайном захоронении Анастасии Заворотнюк
11:59
"Переделать под хостел": "пугливому" Дубилету подкинули идею с переездом Кабмина
11:42
"Дичь": в "ДНР" повесили убийство Захарченко на пенсионеров
11:33
"Ничего лишнего": Маша Ефросинина топлес сводит с ума пикантным фото Видео
11:21
Легендарные рокеры Uriah Heep оскандалилась из-за "российских" Киева и Минска
11:14
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе за торги "Львовугля"
11:04
"Закупорить Черное море": российский адмирал рассказал о планах Кремля
10:55
Гороскоп на сегодня: кому ждать встречи со второй половинкой
10:48
В НАБУ завели дело на Луценко
10:40
Чат с политологом Юрием Романенко
10:32
Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности
10:24
"Видная и богатая" нардеп от Слуги народа "засветила" в Раде винтажную сумку Chanel Фото
10:01
Почему война на Донбассе будет продолжаться мнение
10:00
"Обманули": в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века"
10:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
09:41
"Кастрировать таких баб": на Ровенщине горе-мать кулаками "выбивала жизнь" из младенца Видео
09:10
Журналист сказал, чем Украина может шантажировать Кремль
08:56
"Безумный Трамп" развалит НАТО - Байден Видео
08:42
Роспуск "ЛНР" и "ДНР": в России отреагировали на требование Киева Видео
08:40
Куда ушли миллиарды, или Почему военный сбор нужно отменить мнение
08:21
Снегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019
07:57
Каким будет курс доллара в 2020 году: МВФ дал прогноз
07:29
"Бабье лето" 2019 бьет рекорды: синоптик рассказал, чего ждать от погоды Видео
07:17
Трудовая диджитализация: чем опасна отмена трудовых книжек в Украине
07:03
"Когда же эта мерзость пропадет из Украины?": На Донбассе от пули снайпера погибла 36-летняя девушка-боец
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять