Турецкие войска захватили город на севере Сирии

В субботу, 12 октября, турецкие войска после вторжения в Сирию захватили город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.

Операция по захвату Расулайна проходила в рамках операции, получившей название Источник мира, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что целью турецкого вторжения является "ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев".

Читайте такжеВ Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в СирииНапомним, 9 октября Турция начала операцию Источник мира на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где находятся курдские силы.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.

Напомним, военно-воздушные силы Турции 11 октября, по предварительным данным, по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа.

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По информации Newsweek, авиаудар по американским войскам произошел в районе Кобани рядом с холмом Мистенур.

Стало известно об одном погибшем американском солдате и семи раненных военнослужащих. По другой информации, среди раненых есть как американцы, так и французы.