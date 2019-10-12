Истребление террористов в Сирии: Турция ликвидировала 415 боевиков

Турция отчиталась о ликвидации 415 боевиков в Сирии / Reuters

Турецкая армия ликвидировала 415 боевиков с начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии, отчиталось Министерство обороны республики.

"Операция "Источник мира", проходящая к востоку от Евфрата, ночью была проведена успешно. По позициям террористических группировок РПК/PYD/YPG были нанесены успешные удары с воздуха и земли. Общее число ликвидированных террористов достигло 415, — сказано в твиттере ведомства.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию.

"Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил лидер Турции.

Эрдоган подчеркнул, что борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена ​​против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - высказался Эрдоган