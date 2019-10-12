"США сдают позиции, ЕС и ООН – озабочены": Эрдоган решил продолжить военную операцию в Сирии

Эрдоган заявил, что продолжит военную операцию в Сирии / Jacobin

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее подтвердил вторжение в Сирию, заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию.

"Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил лидер Турции.

Эрдоган подчеркнул, что борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена ​​против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - высказался Эрдоган, передает NTV.

Отметим, что также стало известно, что пять боевиков террористической организации "Исламское государство" сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных.

Добавим, что в соцсетях многие обсуждают ситуацию в Сирии и убеждены, что США сдают позиции.

"США сдают свои позиции по всем направлениям:продажа оружия,взаиморасчеты в нас.валютах,форматы без Америки, Венесуэла", - высказался пользователь Сети.

"А че?- Эрдоган настроил полмира! - он просто показал чего стоят сегодня и ООН и США! И эти и полмира ничего с ним не сделают, даже со своими санкциями. Все говорят, что мир уже другой, старые правила, которые уже никто не выполняют, должны существовать только для России?", - добавила Кадрия Басырова.

"ЕС и ООН--озабоченны!",- отметила Ольга Ткач.

Читайте такжеВ Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в СирииНапомним, военно-воздушные силы Турции 11 октября, по предварительным данным, по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа.

По информации Newsweek, авиаудар по американским войскам произошел в районе Кобани рядом с холмом Мистенур.

Стало известно об одном погибшем американском солдате и семи раненных военнослужащих. По другой информации, среди раненых есть как американцы, так и французы.

Курдские журналисты заявили, что от турецкого обстрела пострадали три американца и француза.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что обстрелы были настолько тяжелыми, что американские военнослужащие решили начать ответный огонь в целях самообороны, но прекратили огонь после прекращения обстрела.