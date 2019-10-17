"Президент Моццарела": Трамп угодил в публичный конфуз с переводом

Дональд Трамп / Reuters

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз угодил в конфуз, назвав своего президента Италии Серхио Маттареллу "президентом Моццарелой".

На это обратили внимание пользователи сервиса микроблогов Twitter.

Инцидент произошел на пресс-конференции после официальной встречи двух лидеров в Белом доме (Вашингтон, округ Колумбия), которая состоялась 16 октября.

В подтверждение своих слов пользователи Сети привели кадры с переводчицей, которая сидела прямо за Трампом, и сделала весьма удивленное выражение лица.

Напомним, ранее Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистьо вульгарно распустил руки.