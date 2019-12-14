Готовится полноценный визит Зеленского в США: стали известны детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Украина работает над организацией визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

На полях мероприятия, организованного Немецким фондом Маршалла в Вашингтоне, он напомнил, что президент Дональд Трамп направил Зеленскому приглашение посетить США сразу после выборов в Украине.

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо упомянуть о NDAA (закон о государственном оборонном бюджете США – ред.), который был принят только два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине", – подчеркнул Кулеба.

Ukrainian Deputy Prime Minister @DmytroKuleba: "There may be big politics, there may be turmoil, but the strategic nature of our relationship with the United States remains unshattered, and we will be moving forward." pic.twitter.com/J4TqkKtrom — CSPAN (@cspan) December 13, 2019

Он также прокомментировал вопрос об очередной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с Трампом в Белом доме, в то время как Зеленский еще не имел такой возможности.

"Не поймите меня неправильно. Моя точка зрения очень проста. Может быть большая политика, потрясения, но стратегическая природа наших отношений со США остается нерушимой и мы будем двигаться вперед", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее Трамп высказал слова благодарности Зеленскому за интервью ряду западных СМИ, в которых глава государства отрицает давление со стороны Вашингтона.