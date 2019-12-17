Разумков озвучил новый метод достижения мира на Донбассе

Дмитрий Разумков / НВ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник, 17 декабря, провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. По словам председателя украинского парламента, война на Донбассе, в частности прекращение огня, может прекратиться с расширением мандата ОБСЕ.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время нормандской встречи", - цитирует пресс-служба ВР Разумкова.

При этом он указал, что важным фактором стабилизации ситуации является круглосуточная работа миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Когда работает миссия ОБСЕ, наблюдается тишина на всех направлениях, а, следовательно, расширение мандата даст возможность выполнить пункт о прекращении огня", - подчеркнул спикер Рады.

Как ранее сообщал Главред, глава МИД Вадим Пристайко заявил, в Минске уточнят списки для обмена пленных и дату прекращения огня на Донбассе.