Фура устроила "ад" в Киеве, опубликованы фото с места происшествия

В Киеве произошло "адское" ДТП / Информатор

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Оболонском районе Киева был "ад" - фура Renault смяла две машины и залетела на газон у автозаправочной станции.

"Адская" авария произошла на ул. Полярная, чудом обошлось без жертв, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По его данным, ДТП произошло из-за того, что водитель фуры - не местный, он не смотрел на знаки, а светофор не работал.

Также в Сети показали фото с места происшествия, на них запечатлено авто, у которого "оторвана" задняя часть.

Ранее СМИ писали, что в Киеве пьяный мужчина за рулем Hyundai на въезде в один из жилых комплексов шлагбаум, пытался убежать, но его остановила охрана. Позже злоумышленник рассказал копам о высоком посте в СБУ.