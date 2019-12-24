В РФ назвали число российских зэков в украинских тюрьмах

декриминализация, решетка, тюрьма / Обозреватель

В украинских тюрьмах в заключении находятся около 400 россиян, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, они осуждены по уголовным статьям и по мотивам "политического характера", передает Интерфакс.

Вместе с тем Москалькова подчеркнула, что на сегодняшний день трудно точно определить число граждан России, находящихся в заключении в Украине.

"Эта цифра доходит и до 400 человек, осуждённых по уголовным мотивам и по мотивам политического характера", — добавила она.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что в процессе обмена пленными появилось "новое препятствие".