В Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах

Оборот электронных сигарет будет урегулирован

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об инициативе законодательных изменений на рынке электронных сигарет.

По его словам, готовится упорядочение обращения электронных сигарет в Украине и приравнивание их к обычным табачным изделиям.

"Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее в Верховной Рады Украины предложили ввести налог на никотиносоедржащие жидкости для вейпа и электронных сигарет.