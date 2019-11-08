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Ученые пояснили вред электронных сигарет на сердце

8 ноября 2019, 01:14

Вейпинг оказывает негативное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.

Вейп
Вейпы провоцируют заболевания сердца / Reuters

Электронные сигареты, также известные как вейпы, содержат различные примеси, металлы, которые крайне отрицательно отражаются на работе сердечно-сосудистой системы.

Как пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research, мелкодисперсные частицы, обнаруженные в загрязненном воздухе, через вейпы попадают в организм человека.

Исследователи отметили, что негативное воздействие выявлено сразу после того, как человек начал курить электронные сигареты. В частности, курение провоцирует повышение кровяного давления, увеличение сердцебиения, напряжение в сосудах, воспаление и оксидативный стресс.

"Однако это данные исследований, посвященных кратковременным эффектам вейпинга, влияние же длительного курения электронных сигарет все еще остается непонятным", – говорит Лорен Уолд, автор недавнего исследования.

Читайте такжеУченые пояснили, как курение способствует развитию диабетаПо словам ученых, сегодня производители не сообщают точный состав жидкостей для электронных сигарет, при этом разнообразие этих жидкостей и самих вейпов огромно и постоянно меняется. Это затрудняет проведение исследований.

Авторы акцентируют, что наиболее критичная ситуация наблюдается среди детей и подростков, которые используют вейпы. Также, по утверждению специалистов, доказано влияние на плод во время курения электронных сигарет беременными женщинами.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

Напомним, ранее медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

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