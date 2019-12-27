Между Украиной и Молдовой подписано газовое соглашение

Украина и Молдова договорились по газовому вопросу / twitter.com/MFA_Ukraine

ООО Оператор ГТС Украины и ООО Молдоватрансгаз и АО Молдовагаз поставили подписи под техническим соглашением о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и разрешения потребителей Молдовы с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении оператора ГТС.

Кроме того, были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Как известно, ранее Украина уже скрепила подписями межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом.

Как ранее сообщалось, министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что Украина и РФ договорились с 1 января снять взаимные претензии и арест на имущество в счет решений по судебным искам о транзите газа.

Напомним, 21 декабря министр энергетики Украиныи Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей. По его словам, прямых поставок российского газа в Украину не будет, а контракт о транзите подпишут на пять лет - до 2024 года.