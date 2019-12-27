Отказ от претензий и ареста имущества: в РФ раскрыли суть газовых соглашений с Украиной

В 2020 году забронируют мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа РФ через Украину / Reuters

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что Украина и РФ договорились с 1 января снять взаимные претензии и арест на имущество в счет решений по судебным искам о транзите газа.

Он подчеркнул, что украинская сторона пошла на мировое соглашение о отказалась от антимонопольных претензий на $7,4 млрд.

"Что касается урегулирования юридических разногласий, то Газпром согласился выплатить Нафтогазу 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с Газпромом о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов", - пояснил Новак.

Он добавил, что в 2020 году буду забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. В период с 2021 по 2024 года - по 40 млрд кубов при условии конкурентного тарифа.

"Для продолжения транзита Газпром заключит с Оператором ГТС Украины межоператорское соглашение, а с Нафтогазом - договор по бронированию мощностей для транспортировки", - резюмировал российский министр.

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Напомним, 21 декабря министр энергетики Украиныи Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей. По его словам, прямых поставок российского газа в Украину не будет, а контракт о транзите подпишут на пять лет - до 2024 года.