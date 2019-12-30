В Киеве экстренно закрыли станцию метро Крещатик: что произошло

Метро в Киеве / УНИАН

Станция метро Крещатик в Киеве закрыта на вход и выход. Помимо этого, перекрыт переход на Майдан Независимости.

"Станцию Крещатик + пересадку на Майдан Незалежности закрыта на вход и выход", - говорится в сообщении пресс-службы КП Киевский метрополитен в Facebook.

Отмечается, что данное решение было принято из-за анонимного сообщения о минировании станции.

Стоит отметить, что пользователи социальной сети возмущены такой ситуаций. При этом сообщается, что на станции метро Золотые ворота большое скопление пассажиров, но работает только один эскалатор на подъем. Кроме того, на Дворце спорта жуткая давка.

Также некоторые пользователи соцсети стали шутит по поводу данной ситуации: "начался корпоративно у работников метро", "Да ладно. Смарт карт не работает" и другие.

Позже стало известно, что станцию метро Крещатик открыли после проверки и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Как ранее сообщал Главред, на нескольких станциях киевского метро возникли серьезные проблемы с оплатой проезда.