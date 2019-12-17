"Витальку мэра надо отп**дить": в Киеве пассажиры метро выломали турникеты из-за проблем с оплатой

В Киеве пассажиры выломали турникеты и ограду из-за проблем с оплатой в метро / Корреспондент

В понедельник вечером, 16 декабря, на нескольких станциях киевского возникли серьезные проблемы с оплатой проезда.

В частности, из-за проблем с оплатой проезда банковской картой были на станциях Площадь Льва Толстого. При этом огромная толпа пассажиров сломала турникет.

"ЧП в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром, детали и кадры случившегося. Люди не жалели ничего. В киевском метро возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за отмены оплаты картами. В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от киевского метрополитена", - подчеркивается в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Пользователи прокомментировали произошедшее, а также выдвинули свои версии проблем в местро:

"На Демеевской и Теремках тоже вчера вечером были проблемы и огромная толпа. И начали пропускать через дежурных", "Жетоны работники метрополитена всегда прокручивали по нескольку раз. Их отмена им не выгодна. Отсюда возможен сабботаж, в надежде, что возмущённый народ потребует изменений и им пойдут на уступки. Хочу ошибаться. Хотя, лично мне жетоны больше нравятся", "Карты перестали работать и на Тараса Шевченка,требовали покупать жетоны и только так можно было пройти", "На Вокзальной сегодня был треш, правда ничего не сломали. За проезд принимали налом, прям возле турникетов, т.к. очередь за жетонами была космической, равно, как и толпа", "Аналогичная ситуация была на метро Берестейская, переступила через турникет и пошла бесплатно,так как карточки не принимал турникет,за последние недели это далеко не первый раз,а на метро Лесная такая ситуация каждую неделю", "На Лукьяновке тоже не работали карты Киев Смартсити. Пропускали всех по предъявлению карты", "Витальку мера -дибила еще надо отп,,ть за такие реформы в метро", - пишут пользователи.

Напомним, ранее киевлян возмутил крупный сбой в работе метро.