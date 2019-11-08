"Почему все через ж*пу?": киевлян возмутил крупный сбой в работе метро

В киевском метро произошел крупный сбой / Скриншот

В пятницу утром, 8 ноября, в киевском метро произошел масштабный сбой в работе системы электронного билета.

В частности, при считывании данных с карты на турникете система выдавала ошибку. Не смогли воспользоваться карточками для прохода в метро и владельцы карты киевлянина.

В пресс-службе киевского метрополитена подчеркнули, что оператор КП ГИВЦ занимается решением вопроса.

"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в Facebook.

Отметим, что вскоре работа системы была восстановлена, однако многие пользователи высказали свое возмущение из-за сбоя в работе метро, а также потребовали вернуть деньги за проезд:

"Потрібна пряма оплата банківськими картками. У всіх видах транспорту", "Верните деньги за жетон", "Дивно, що пишуть тільки про е - квиток. Жетони теж не допомогли сьогодні", "Кто понесет ответственность за это интересно?@КП "Київський метрополітен", Кстате в Польше если не работает можно ехать бесплатно. почему у вас все через жопу - можете обьяснить?-@КП "Київський метрополітен", "Коли система не працює, вхід має бути безкоштовним. Споживач вже сплатив кошти за послуги і те, що їх надавач технічно не може їх списати, не повинно турбувати пасажира", - написали возмущенные пассажиры метро в комментриях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в час пик закрыли две центральные станции метро.