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Вхід заборонено: пассажиры столкнулись с жуткими неудобствами в метро Киева

16 декабря 2019, 20:46

В столичном метро неудобства- пассажиры не могут расплатиться за проезд.

В понедельник, 16 декабря, пассажиры Киевского метрополитена столкнулись с жуткими неудобствами - они не смогли расплатиться за проезд ни с помощью банковских карт, ни с помощью карты киевлянина.

Киевляне в соцсетях массово жалуются на проблемы в работе платежной системы.

"Киевский метрополитен сломался. Не работают Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина. Вся диджтл-сообщество и пенсионеры вынуждены стоять в очереди за жетончиками, которых не должно быть еще с октября", - сообщает, в частности, журналист Сергей Головнев. 

Он добавляет, что "героические работницы метро не растерялись" и "объявляют, что владельцы карт могут проходить мимо турникетов - через проход у диспетчера". "Но и там очередь. И десятки тысяч гривен убытков для метрополитена. На сайте метрополитена это никак не освещается. Думаю, это многолетняя спецоперация ФСБ по привлечению довб...лий в руководство метрополитена. Информации, на которой можно построить другие причины этого коллапса, пока не существует", - сообщает киевлянин.

Киевлянка Светлана Крюкова посоветовала "разбудить главного диджитализатора" Дубилета для того, чтобы ликвидировать коллапс в подземке. 

Позже в метрополитене отреагировали на на ситуацию и попросила извинения за неудобства.

Как ранее стало известно, на Левобережной в Киеве авто рухнуло с моста на дорогу

Также напомним, в Киеве трамвай влетел в дерево, опубликованы фото и видео.

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