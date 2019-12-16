Вхід заборонено: пассажиры столкнулись с жуткими неудобствами в метро Киева

В понедельник, 16 декабря, пассажиры Киевского метрополитена столкнулись с жуткими неудобствами - они не смогли расплатиться за проезд ни с помощью банковских карт, ни с помощью карты киевлянина.

Киевляне в соцсетях массово жалуются на проблемы в работе платежной системы.

"Киевский метрополитен сломался. Не работают Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина. Вся диджтл-сообщество и пенсионеры вынуждены стоять в очереди за жетончиками, которых не должно быть еще с октября", - сообщает, в частности, журналист Сергей Головнев.

Он добавляет, что "героические работницы метро не растерялись" и "объявляют, что владельцы карт могут проходить мимо турникетов - через проход у диспетчера". "Но и там очередь. И десятки тысяч гривен убытков для метрополитена. На сайте метрополитена это никак не освещается. Думаю, это многолетняя спецоперация ФСБ по привлечению довб...лий в руководство метрополитена. Информации, на которой можно построить другие причины этого коллапса, пока не существует", - сообщает киевлянин.

Киевлянка Светлана Крюкова посоветовала "разбудить главного диджитализатора" Дубилета для того, чтобы ликвидировать коллапс в подземке.

Позже в метрополитене отреагировали на на ситуацию и попросила извинения за неудобства.

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