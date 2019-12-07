На Левобережной в Киеве авто рухнуло с моста на дорогу: жуткие фото

Возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль Subaru Forester упал с моста на асфальт, перевернувшись в полете и приземлившись на крышу.

Как сообщает в Facebook Киев Оперативный, авария произошла в столице около 16:30.

ДТП случилось неподалеку от ТРЦ Комод. Очевидцы вспоминают, что авто упало на асфальт с самого верха эстакады и приземлилось вверх колесами.

По информации издания Апостроф, в результате жуткой аварии крайне серьезно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто. По предварительной информации, джип упал с моста из-за того, что его подрезал другой автомобиль.

На место ДТП приехали кареты скорой помощи и бригады спасателей. Очевидцы утверждают, что моторный отсек автомобиля дымился, поэтому, вероятно, произошло возгорание.

Близько 16:30 на Лівобережці авто впало з самого верху естакади. Кажуть, що "підрізали". Дуже пощастило, що нікого не було знизу під час цього карколомного падіння. Інформація про стан водія встановлюється. Опубликовано Киев Оперативный Суббота, 7 декабря 2019 г.

Как ранее сообщалось, в Ингульском районе Николаева столкнулись два автомобиля - Lexus и такси Daewoo Lanos, погибли водитель и пассажир последней машины.

Напомним, под Киевом - в Буче - столкнулись авто Porsche и местное маршрутное такси. В результате ДТП погибли пассажиры маршрутки. СМИ писали, что маршрутка задавила пассажиров.