В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов

В Москве иномарка наехала на пешеходов, три жертвы / Скриншот

В субботу утром, 7 декабря, в Северном административном округе Москвы водитель на авто Mazda выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов, пострадавшие погибли на месте ДТП.

Авария произошла на Локомотивном проезде в районе дома №31, говорится на странице Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

В ведомстве добавили, что водитель иномарки в результате ДТП получил травмы и попал в медучреждение. Позже выяснилось, что он был нетрезв.

"По факту ДТП, произошедшего сегодня на Локомотивном проезде, где нетрезвый водитель совершил наезд на трех пешеходов, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего...", - отметили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области России перевернулся автобус, который перевозил граждан Украины. В результате аварии восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, один пострадавший находился в тяжелом состоянии.