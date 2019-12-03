Покореженный автобус: появилось видео с места жуткой аварии с украинцами

ДТП с украинцами в РФ / скриншот

Заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич прокомментировал ДТП с украинцами в Воронежской области Российской Федерации. По его словам, восемь граждан Украины получили травмы различной тяжести и один человек в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области", - цитирует чиновника РБК-Украина.

При этом он отметил, что дело находится под контролем департамента консульской службы и посольства Украины в России.

По данным РИА Новости, по факту аварии российская полиция открыла дело.

"Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры РФ, автобус принадлежит украинскому ТОВ Альфа Транс. На данный момент Следственный комитет РФ проводит проверки.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что в аварии пострадали 18 человек. Указано, что в отделении хирургии находятся шестеро украинцев, а реанимации – двое.

Кроме того, в Сети появилось видео разбитого после аварии автобуса. На кадрах видно, что лобовое стекло автобуса выбито, а дверь выломана

Как ранее сообщал Главред, в Воронежской области перевернулся пассажирский автобус, перевозивший украинцев.