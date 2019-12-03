В РФ автобус с украинцами вылетел с обледеневшей дороги: жуткие подробности

ДТП с украинцами в РФ / пресс-служба ГИБДД России

Новое жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Российской Федерации. Так, в Воронежской области на федеральной трассе М-4 Дон перевернулся пассажирский автобус.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, в 10:30 по московскому времени. Представитель экстренных служб региона рассказал, что в автобусе находились 28 граждан Украины. Они направлялись в Ростов-на-Дону из Запорожья.

По данным РИА Новости, всего в аварии пострадали 14 человек, при этом двух госпитализировали в больницу и один из них в тяжелом состоянии. При этом среди пассажиров не было детей и подростков.

Предварительно сообщается, что ДТП произошло в сложных погодных условиях, в районе был сильный снегопад и метель. За рулем автобуса находился 59-летний водитель.

В то же время ТАСС сообщает о 17 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести и 10 – в легком.

По словам замглавы администрации Богучарского района Юрия Величенко, остальные пассажиры продолжили свое путешествие на попутных автомобилях.

Сейчас мы вызвали погрузчик, два крана, наша задача - до того, как стемнеет, поставить автобус на колеса и убрать с места ДТП. Люди разъехались, три человека ждут, пока поднимут автобус, так как их вещи придавлены. Им отдадут вещи, посадят на попутные машины, и они уедут. Кто мог, те уже уехали, а остальных часа через полтора-два отправим", - сообщил чиновник.

Также сообщается, что водитель не пострадал, но пожаловался на скользкую дорогу.

Напомним, утром 1 декабря в российском Забайкалье на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенск произошло ужасное ДТП - автобус слетел с моста и упал в реку. В салоне находились 44 человека, из них по меньшей мере 20 человек погибли. Позже в Сети появилось видео искореженного в результате ДТП в Забайкалье автобуса.