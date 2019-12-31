На киевском острове нашли брошенных тигров, опубликованы фото

В Киеве тигров нашли на Жуковом острове, решается вопрос насчет их устройства в спецучреждение.
В Голосеевском районе Киева на Жуковом острове правоохранители обнаружили в вольерах шесть тигров.
Хозяин оставил животных без надлежащих условий для существования, говорится на сайте Главного управления Нацполиции столицы.
По данным ведомства, решается вопрос насчет устройства тигров в спецучреждение.
"…от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - отмечается в сообщении.
Копы выяснили, что по указанному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет. Начато производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными.
Журналистка Ярослава Коба в Facebook поделилась, что животные находились на территории Tiger Paradise Club столичного бизнесмена Владимира Буланкова.
Ранее СМИ узнали, что в Киеве на Подоле орудует кошачий кат - злоумышленник выслеживает и жестоко убивает животных. Журналисты выяснили, что кат уже замучил десятки котов.