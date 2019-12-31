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На киевском острове нашли брошенных тигров, опубликованы фото

31 декабря 2019, 08:50

В Киеве тигров нашли на Жуковом острове, решается вопрос насчет их устройства в спецучреждение.

В Киеве копы нашли брошенных тигров - Новости Киева
В Киеве копы нашли брошенных тигров / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева на Жуковом острове правоохранители обнаружили в вольерах шесть тигров.

Хозяин оставил животных без надлежащих условий для существования, говорится на сайте Главного управления Нацполиции столицы.

По данным ведомства, решается вопрос насчет устройства тигров в спецучреждение.

"…от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - отмечается в сообщении.

Копы выяснили, что по указанному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет. Начато производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными.

Журналистка Ярослава Коба в Facebook поделилась, что животные находились на территории Tiger Paradise Club столичного бизнесмена Владимира Буланкова.

Журналистка сообщила, что хозяин брошенных тигров - Владимир Буланков - Новости Киева
Хозяин брошенных тигров - Владимир Буланков, сообщила журналистка / Скриншот с Facebook.com/Ярослава Коба
  • В Киеве копы нашли брошенных тигров kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве копы нашли брошенных тигров kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве копы нашли брошенных тигров kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве копы нашли брошенных тигров kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве копы нашли брошенных тигров Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

Ранее СМИ узнали, что в Киеве на Подоле орудует кошачий кат - злоумышленник выслеживает и жестоко убивает животных. Журналисты выяснили, что кат уже замучил десятки котов.

Киев тигр
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