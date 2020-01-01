В Днепре при пожаре погибли люди, опубликованы фото и видео с места трагедии

В Днепре произошел пожар, есть жертвы / dp.dsns.gov.ua

Во вторник вечером, 31 декабря, в одном из частных домов Шевченковского района Днепра - на ул. Курганской - произошел пожар, погибли двое мужчин.

Пожар произошел в жилой комнате дома, спасатели узнали о возгорании в 19:13, а ликвидировали его в 20:05, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Днепропетровщине.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество, повредил стены и потолок дома.

К тушению пожара привлекались 10 сотрудников ГСЧС и две единицы техники.

Видео, на котором запечатлены последствия смертельного пожара в Днепре

Напомним, вечером 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в одной из квартир 16-этажки, расположенной по адресу Квитневый переулок, 6, погибли мужчина и женщина.