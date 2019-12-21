"Стена дыма": подробности ужасного пожара в 16-этажке на Виноградаре

В 16-этажке на Подоле не сразу поняли, что начался пожар / kiev.informator.ua

В пятницу, 20 декабря, в Подольском районе Киева жильцы девятого этажа 16-этажного дома не сразу поняли, что начался пожар, сначала задымление связывали с шалостями подростков.

Девушка, которая живет в одной из квартир на девятом этаже, во время инцидента была дома, но не сразу поняла, что дым свидетельствует о пожаре в соседней квартире, узнал Главред от очевидцев.

Пожар стал очевиден через несколько минут - когда вернулась соседка девушки. Соседка еще на первом этаже дома почувствовала едкий запах пластмассы, а когда вышла из лифта - увидела стену сизого дыма и услышала крики парней-соседей, о том, что нужно спасаться.

После этого соседка пробралась сквозь стену дыма к своей квартире. Девушки начали собирать самые важные вещи, документы и деньги и быстро выбежали, не закрывая двери. Спускаясь вниз по лестнице, они вызвали пожарную, нужно отдать должное диспетчеру - она не задавала лишних вопросов.

По дороге девушки кричали - "Пожар", одна из них стучала в двери квартиры и травмировала руку. Позже выяснилось, что пожар произошел в квартире, в которой жили мужчина и женщина, которых часто видели выпившими.

Ранее сообщалось, что вечером 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажке, расположенной по адресу Квитневый переулок, 6, людей эвакуировали. В результате пожара погибли мужчина и женщина.