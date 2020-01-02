"Горел диван": в Запорожье произошла жуткая трагедия

В Запорожье в результате пожара погибли мужчина и женщина / zp.dsns.gov.ua

В среду днем, 1 января, в Коммунарском районе Запорожья в Безымянном переулке произошел пожар на территории частного домовладения, погибли два человека.

Пожар произошел в летней кухне - горел диван, в результате возгорания погибли 46-летние мужчина и женщина, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, спасатели узнали о возгорании в 12:43, а полностью его ликвидировали в 13:03.

Огонь охватил площадь 1,5 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекались девять сотрудников ГСЧС и две единицы техники.

"Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия… ведется следствие", - отмечается в сообщении.

В Запорожье в результате пожара погибли мужчина и женщина / zp.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что 31 декабря вечером в одном из частных домов Шевченковского района Днепра - на ул. Курганской - произошел пожар. Возгорание произошло в жилой комнате дома, погибли двое мужчин.