"Популярность президента": эксперт дала прогноз по новому "майдану"

Протесты в Украине / УНИАН

Эксперты рассказали, ждут ли президента Владимира Зеленского новые волны массовых акций протеста в Украине. По словам директора Фонда Демократические инициативы Ирины Бекешкиной, на данный момент протестные настроения очень низки.

При этом она отметила, что после выборов в Верховную рада такая вероятность была достаточно высокой.

"После парламентских выборов в сентябре, да и сейчас, протестные настроения остаются самыми низкими за время проведения опросов, с 1994 года – 17%", - рассказала эксперт в интервью РБК-Украины.

В то же время она напомнила, что перед Майданом вероятность протестов тоже была низкой.

"Перед Майданами тоже было немного, правда, около 20%. С другой стороны, в первом и втором Майданах принимали участие по 15%. Но, возможно, сама популярность президента сможет переубедить людей", - подытожила Бекешкина.

Как ранее сообщал Главред, Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова выяснили, как украинцы относят к новой власти.