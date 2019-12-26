Более 40% украинцев назвали новую власть лучше предыдущей – опрос

Лишь 21% украинцев допускают, что в 2020 году может быть Майдан-3

43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, говорится в общенациональном исследовании, проведенном Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В то же время 34% уверены, что никакого отличия нет. Лишь 13% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.

Кроме того, 21% украинцев допускают, что в 2020 году может быть Майдан-3. Согласно результатам опроса, 66% респондентов считают, что Майдана не будет.

Согласно результатам исследования, в ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые протесты (3% в этом уверены и 13 - допускают такую возможность).

В то же время такую перспективу маловероятной считают 40%, и еще 34% уверены, что таких протестов не будет. При этом лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% опрошенных, из них 4% считают свое участие обязательным в таких митингах.

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Кроме того, не готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 71%.

По данным социологов, практически такие же результаты были и в конце 2018 года.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее социологический опрос показал главные итоги года для украинцев.