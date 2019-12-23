Выборы, переговоры с Путиным, футбол: опрос показал главные итоги года для украинцев

Украинцы считают самым важным итогом года возвращение узников Кремля / Фото пресс-службы ОП

Наиболее важным событием в уходящем году украинцы назвали возвращение в страну политзаключенных и захваченных в Керченском проливе моряков.

Как сообщает политолог Андрей Клименко в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты опроса группы Рейтинг, вторую позицию по важности заняли выборы президента.

С 21% симпатий украинцев получило возобновление переговоров в нормандском формате в рамках недавнего саммита в Париже. Эксперт подчеркнул, что ко всем этим достижениям причастен президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеОпрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны"К слову, главный пиар-козырь экс-президента Порошенко создание ПЦУ со скрипом таки пролез в десятку, получив седьмое место 9%. Даже выход Украины в финал Чемпионата Европы по футболу-2020 (13%) и укрепление курса гривны (11%) украинцы считают более важным событием", - сказано в сообщении.

По словам Клименко, важный пункт в данном рейтинге – скандал в Укроборонпроме. Примечательно, что он сейчас интересует лишь 4% респондентов.

Напомним, украинцы назвали имя человека, которого считает политиком года. По мнению почти половины граждан Украины, данное звание должно достаться нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на середину декабря партия Слуга народа остается лидером электоральных симпатий украинских избирателей.