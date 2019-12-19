Социологи выяснили, сколько украинцев считает Россию агрессором

70% респондентов назвали Россию агрессором по отношению к Украине.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который провели в середине декабря, противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Только 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Ранее социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому.

Также Главред писал о том, что опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны.