Социологи рассказали, сколько украинцев одобряют разведение войск на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

60% жителе Украины крайне положительно относятся к процессу разведения войск в зоне военного конфликта на Донбассе, а 27% – отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября.

Социологи особо обращают внимание на тот факт, что опрос показал наличие существенных региональных различий по вопросу разведения сил на Донбассе. Если на Юге и Востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в Центре таких людей - 53%, а на Западе – 47%.

Напомним, ранее соцопрос показал, что более половины украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира. Позднее социологи рассказали о новом падении рейтинга президента Владимира Зеленского.