Более половины украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира – опрос

Украинцы ответили на вопрос об установлении мира на Донбассе

Ради достижения мира Украине необходимо идти на компромиссы с Российской Федерацией, однако не на все.

Такого мнения придерживаются более половины опрошенных граждан Украины (58,5%), свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам опроса, 15,8% считают, что на самом деле мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит, 14,4% - выступают за мир любой ценой (надо соглашаться на любые компромиссы - с кем угодно и о чем угодно). Еще 11,3% затруднились ответить.

/ dif.org.ua

При этом 53,2% респондентов, отвечая на вопрос о компромиссах, которые являются приемлемыми для прекращения войны на Донбассе, считают неприемлемым предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, 29,9% - считают приемлемым и 16,9% - затруднились ответить.

Кроме того, 42,6% опрошенных назвали неприемлемым принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, 36% - приемлемым и 21,5% - затруднились ответить.

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В то же время 51,2% участников опроса не приветствуют внесении изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка, 36% - высказались "за" и 12,8% - затруднились ответить.

Как подчеркнули социологи, 62,7% считают неприемлемой полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск, 18,6% - приемлемой и 18,7% затруднились ответить.

66% респондентов не поддерживают проведение местных выборов на условиях, которые выдвигают боевики, 16,2% - поддерживают и 17,8% затруднились ответить.

/ dif.org.ua

Формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей не одобряют 56,4% опрошенных, 21% - одобряют и 22,6% - затруднились ответить.

49,7% участников социологического исследования назвали неприемлемым согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией, 24,4% - приемлемым и 25,9% - затруднились ответить.

Вместе с тем, 45,6% считают неприемлемым проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", 40,5% - приемлемыми и 13,9% затруднились ответить.

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42,3% не поддерживают прекращение блокады путей и восстановление торговли с "ДНР" и "ЛНР", 40,4% - поддерживают и 17,3% затруднились ответить.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, в Донецкой и Луганской областях - на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2 тыс. 41 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

/ dif.org.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что по результатам социологического опроса против продажи земли сельскохозяйственного назначения в случае проведения соответствующего референдума отдали бы свои голоса 59% украинцев.