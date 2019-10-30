Зеленский назвал три этапа достижения мира на Донбассе

Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению в состав Украины Донбасса.

Во время выступления на открытии Форума единства в Мариуполе Зеленский отметил, что все эти три этапа придется пройти нашему государству, обществу и каждому гражданину Украины вместе.

Так, на первом этапе необходимо завершение горячей стадии конфликта и прекращение огня, уверен Зеленский.

"Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это - очень нужный, важный, но на самом деле - только первый шаг", - подчеркнул он.

Вторым неотъемлемым этапом, по словам Зеленского, является примирение людей и поиск общего согласия.

"Все это - очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому в этих вопросах сверхважной роль медиа и риторики, которую эти медиа применяют", - сказал Зеленский.

В то же время третьим неотъемлемым этапом президент назвал реинтеграцию - безопасную и реальную, а не на бумаге.

"Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. И не произошло главного: возвращение территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос - риторический", - подчеркнул глава государства.

Ранее у Зеленского сделали признание по "формуле Штайнмайера".