Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны

Украинцы в большинстве поддерживают курс страны / Reuters

Курс, по которому в данный момент движется Украина, позитивно оценивают более половины респондентов.

Как показал опрос Международного республиканского института США, одобрения населения значительно возросло в сравнении с социологией 2018 года.

По результатам исследования, Луцк, Днепр и Кропивницкий наиболее одобрительно оценивают курс страны - там уровень одобрительной оценки составил 61%. Наименьшее одобрение зафиксировали в Киеве – это 38%, и также в Северодонецке – это 30%.

"Украинцы положительно оценивают будущее своей страны и продолжают надеяться на продолжение евроинтеграции", - комментирует директор IRI по вопросам Евразии Стивен Никс результаты исследования.

Читайте такжеОпрос показал, сколько украинцев уверены в завтрашнем днеРеспонденты высказали преимущественно оптимизм относительно развития экономики Украины. В частности, около 35% украинцев из западных областей (Луцк, Ивано-Франковск, Ужгород) заметили улучшение экономического состояния в Украине. В Одессе, Харькове и Киеве - заметили улучшения 18% граждан. В то же время в Запорожье (29%), Одессе (22%) и Полтаве (23%) отмечают ухудшение экономического положения.

Украинцы высказали решительную поддержку вступлению Украины в Евросоюз. Также 18 городах количество тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО возросло по сравнению с результатами опроса 2018 года.

Как ранее сообщалось, 60% жителей Украины крайне положительно относятся к процессу разведения войск в зоне военного конфликта на Донбассе, а 27% – отрицательно.

Напомним, ранее соцопрос показал, что более половины украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира. Позднее социологи рассказали о новом падении рейтинга президента Владимира Зеленского.