Социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому

Владимир Зеленский / УНИАН

Лишь 9% жителей РФ положительным образом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Результаты соответствующего соцопроса опубликовали сотрудники ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры. Отрицательным образом деятельность Владимира Зеленского воспринимают 21% респондентов. 29% опрошенных относятся к ней с безразличием, 35% - вовсе ничего о ней не знают.

Больше всего Зеленского ценят молодые россияне (18–24 лет), меньше всего — пожилые (от 60 лет).67% из тех респондентов, которым что-либо известно о президентской деятельности Зеленского, полагают, что с его приходом к власти межгосударственные отношения РФ и Украины не изменились. 16% полагают, что они улучшились, 9% — что ухудшились. В целом же, по словам социологов, россияне скептическим образом относятся к Зеленскому и не видят в нем "трансформирующую фигуру для будущего двух стран".

Напомним, ранее в РФ подвергли критике стратегию команды Зеленского по возврату Крыма. Позднее экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль оценила планы Зеленского достичь мира с Россией.